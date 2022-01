La cantante ha explicado en su podcast 'En la sala' que los médicos le dijeron que le sería "imposible" concebir un hijo

Ha revelado que decidió intentar quedarse embarazada confiando en que Dios le ayudase a cumplir su sueño

También ha confesado que cree que "la espera" de saber si se está embarazada o no es lo más difícil de todo el proceso

Camilo y Evaluna le contaron a sus millones de seguidores a través de uno de sus videoclips, 'Índigo', que iban a cumplir uno de sus sueños: estaban esperando su primer bebé. Desde que publicaron la canción, no han dejado de compartir su enorme felicidad en las redes sociales con sus fans, que se hacen llamar La Tribu, pero ahora hemos descubierto que no todo ha sido un camino de rosas, ya que la pareja tuvo problemas para concebir a su primogénito, que finalmente, tal y como le contó Camilo a C. Tangana, fue "hecho" en un pueblo español cuyo nombre puedes descubrir en este vídeo:

Evaluna se ha sincerado sobre los problemas que tuvieron para concebir a Índigo en el último episodio del podcast que conduce en Amazon Music, 'En la sala', en el que ha tenido como invitados a Rich Wilkerson Jr. y su esposa Dawn Chere, pastores de VOUS Church de Miami. En el programa, hablaron de salud mental, soledad, espiritualidad y problemas de concepción. Los pastores contaron que habían tenido dificultades para tener hijos relacionadas con la infertilidad, pero que su fe en Dios los mantuvo unidos.

Fue en ese momento cuando Evaluna se animó a compartir los problemas que ella misma había experimentado para quedarse embarazada de Índigo, un nombre que han escogido por su significado y porque es unisex, ya que todavía no saben el sexo: "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo".

Se refugió en su fe en Dios

La pareja decidió seguir intentando concebir un bebé a pesar de los pronósticos que había hecho los médicos y lo consiguieron, por lo que en primavera se espera que nazca Índigo. "Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió [...] Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra", ha explicado la artista, que decidió refugiarse en su enorme fe en este momento complicado de su vida.

"Siempre me dijiste: 'No creas en lo que te dicen, apégate a lo que crees y a los que Dios ha hecho en tu vida'. Y eso es lo que hice y sucedió de inmediato", ha confesado la cantante al pastor Wilkerson, a quien también ha revelado que lo peor que llevó de todo el proceso fue la espera hasta saber si estaba embarazada o no. "Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad sino con la espera", ha comentado.