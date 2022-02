"¿Te incomoda la comparación?", le han preguntado a la joven colombiana, a lo que ella ha contestado: "No me importa la verdad, ¡siempre ha existido y siempre va a existir! Cada quien sabe lo que tiene". Gabriela ha manifestado con estas palabras que no le molesta que la comparen con Evaluna y es que es algo que sucede cada vez que sube una foto a Instagram. "Te pareces muchísimo a Eva", "Sois igualitas", "Camilo, qué bella tu ex", "Evaluna, ¿eres tú?", "La doble de Evaluna", se puede leer en su última publicación.