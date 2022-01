En las recopilaciones que han hecho los fans se puede ver a ambas posando de la misma forma, con el pelo del mismo tono castaño y de la misma longitud y peinadas de forma similar, además de instantáneas de ambas junto a Camilo, que se le nota cambiado porque antes tenía un estilo diferente y no lucía su peculiar bigote al estilo de Salvador Dalí. Los comentarios de los fans alucinados con el parecido se han multiplicado rápidamente y había muchos que aseguraban que tenían que mirar detenidamente las fotos para distinguir a ambas jóvenes .

"El parecido es increíble", "Es idéntica", "Gabriela es idéntica a Evaluna", "¡Me estás diciendo que el Evaverso existe!", se podía leer en TikTok; unos comentarios similares a los que se encuentran en la última publicación de Instagram de Gabriela: "Camilo, tu ex es igual a Evaluna", "Camilo, qué bella es tu ex", "Demasiado parecidas", "Se casó con su clon", "Evaluna 2.0" ; e, incluso, hay algunos que piensan que todas las canciones que compone el colombiano están dedicadas a esta chica, que acumula 24.000 seguidores en su perfil, donde es habitual verla posando con su marido y su hija.

Mucha gente también ha comentado en TikTok que no les parece nada raro que Camilo haya salido con dos mujeres que se parecen mucho físicamente, alegando que conocen casos similares de gente cuyas parejas son similares a sus exnovias y que ven perfectamente normal que busque chicas que se adapten a su prototipo. Aunque hay otras personas que han dicho que no están nada de acuerdo con esas afirmaciones, ya que ellos siempre han salido con gente muy diferente.

Por otro lado, también se han multiplicado los comentarios en los que los fans de Camilo y Evaluna pedían al resto que no etiquetasen a la venezolana en estas publicaciones, porque están convencidos de para ella no debe ser agradable ver la comparación entre ambas. Asimismo, han pedido respeto para Gabriela que hace mucho que no sale con Camilo y que ha formado una familia de la que presume constantemente en Instagram.