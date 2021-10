La cantante ha explicado en una entrevista en El País que descubrió el reguetón gracias a sus padres

También ha hablado acerca de las críticas que recibió por ser mujer y cantar 'Mayores', su primer éxito mundial

Ha contado cómo le ha moldeado provenir de una familia migrante y con problemas económicos en Estados Unidos

En julio de 2017, la vida de Becky G cambió para siempre: pasó de ser una cantante popular en su Estados Unidos natal, donde comenzó su carrera en 2011 a los 14 años cantando en inglés, a triunfar en todo el mundo gracias a su hit 'Mayores' junto a Bad Bunny. Aquel tema, que acaba de superar los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, los encumbró a la fama y les abrió definitivamente las puertas de la industria musical.

Pero Becky también recibió muchas críticas por algunos versos de la canción como "A mí me gusta más grande, que no me quepa en la boca" e, incluso, le prohibieron cantar ciertas estrofas durante su actuación en una de las galas de 'Operación Triunfo 2017'. Esa canción, tal y como le contó a Divinity, nació como una broma con su abuela porque todos los medios comenzaron a publicar que estaba saliendo con un hombre mayor cuando inició su relación con Sebastián Lleget, un jugador de fútbol cinco años mayor que ella (él es del 92 y ella del 97).

Ahora, la cantante ha vuelto a hablar sobre aquellas críticas y ha dado su visión del reguetón, confesando que lo descubrió gracias a sus padres, en una entrevista en El País. "Nadie cuestionaba lo que decía él [Bad Bunny]. Sin embargo, que yo dijese la frase 'Que no me quepa en la boca', jugando con la ambigüedad de los besos, molestaba muchísimo. Por la misma época Enrique Iglesias decía eso de 'En tu boca quiero acabar' y no parecía importarle a nadie. Lo que ellos decían no importaba porque eran hombres".

Descubrió el reguetón gracias a sus padres

Aunque la cantante de 'Mala santa' comenzó su carrera cantando en inglés, en 2016 decidió cambiar al español, idioma de sus abuelos, cuatro mexicanos que se marcharon a Inglewood en Estados Unidos, donde ya nacieron sus padres y la propia Becky. Fueron sus padres los que le descubrieron el reguetón cuando todavía era muy pequeña y sus abuelos los que le enseñaron qué eran las rancheras o quién fue Selena Quintanilla, a la que admira muchísimo.

"Como mis padres eran muy jóvenes les gustaba mucho el hip hop, la música urbana y eran súper fans de Daddy Yankee y de Don Omar. Por otro lado, mi abuela ponía una radio antigua en la que siempre estaba sintonizada una emisora de música regional mexicana", ha explicado la artista a El País, donde también ha confesado entre risas que sus padres fueron las primeras personas a las que vio perrear.

La entrevistadora, Raquel Peláez, le ha preguntado si sus padres "nunca pensaron que el reguetón era inadecuado o peligroso para una niña"; algo que la cantante ha negado, dejando claro que para ella no hay nada de peligroso en el reguetón: "Esa es una mentalidad ya muy vieja que afortunadamente ellos jamás tuvieron. La música es una forma de expresarse y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente auténtico y natural. Te puede gustar la música de perreo como te puede gustar la de llorar".

Muy unida a su familia

En esta entrevista, la cantante también ha hablado sobre lo importante que es su familia para ella: la cantante tiene tres hermanos, muchos primos y vivió durante varios años en el garaje de la casa de sus abuelos porque sus padres no estaban atravesando un buen momento económico y perdieron su vivienda. "Antes de ser artista soy hija, soy hermana, soy nieta, soy tía, soy novia [conoció a Sebastián Lleget en 2015]".

·Mi abuelito Miguel falleció hace tres semanas así que estoy pasando un momento muy difícil. Perdimos nuestra casa cuando yo tenía nueve años y él nos dejó su garaje para que viviésemos allí tres años sin pagar alquiler, ni nada. Él fue quien me enseñó que no importa si no tienes nada, lo más importante es ser una buena persona", ha contado la cantante, que ha asegurado que a ella no le importa mucho el dinero y que solo le interesa porque le permite ayudar a los demás.

Sobre las dificultades económicas que atravesó su familia en su infancia también ha hablado Becky: "Creo que nunca tuve la oportunidad de ser niña. Me crie en una familia en la que había 35 nietos [...] Siempre quise entretener a la gente porque pensaba 'Tengo que empezar a trabajar ya'". La artista ha explicado que ha ido a terapia durante mucho tiempo para entender por qué no le gustaba jugar con muñecas y pensaba constantemente en comenzar a trabajar.

"Mis padres se casaron muy jovencitos [...] Hicieron todo lo que pudieron, pero eso hizo que fuese muy madura desde muy joven. Y además en comunidades migrantes como la mía, especialmente en Estados Unidos, forma parte de nuestra cultura, tienes que sobrevivir, empezar desde muy joven", ha contado la cantante a El País sobre las conclusiones que ha sacado yendo a terapia.

Se moja

La cantante de 'Fulanito' tampoco ha tenido problema en opinar sobre la polémica de los Grammy Latinos, que se originó cuando J Balvin pidió a todos los artistas del género urbano que hicieran un boicot a los premios por "no valorar" este tipo de música y Beatriz Luengo y Residente le reprocharon sus palabras. Becky ha explicado que su posición es "totalmente diferente" a la de ambos y que ella, "como mujer", tiene sus propias "frustraciones".