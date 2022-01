Esta ayuda de 250 euros al mes va a favorecer a muchos jóvenes que necesitan este dinero para poder pagar el alquiler, ya que no podrá utilizarse para otra cosa que no sea el pago de este. También podrán pedirlas aquellas personas que no hayan alquilado un piso, sino una habitación, en estos casos tendrán que pagar como máximo 300 euros (450 en casos excepcionales) por el cuarto.