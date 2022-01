El bono joven de 250 euros de ayuda al alquiler: requisitos definitivos para solicitarlo

No obstante, no se verán afectados por esta incompatibilidad algunos supuestos excepcionales en los que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda para esa misma finalidad a beneficiarios especialmente vulnerables. Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. No obstante, el texto definitivo no ha sido aprobado aún por el Ejecutivo, por lo que está abierto a modificaciones todavía.