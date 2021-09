"Los adolescentes y veinteañeros no son la generación perdida del COVID-19 . Es la generación que ha dado la bienvenida a los cambios. Hay cosas que podemos hacer", han defendido las estrellas de la música en su discurso, que su ejército de fans ha hecho viral en Twitter bajo el hashtag #BTSatUNGA. Además de prestar su voz para una causa solidaria (como ellos o sus fans han hecho en otras muchas ocasiones), el grupo accedió a grabar un videoclip en las instalaciones de la ONU cantando uno de sus últimos éxitos, 'Permission to Dance'. ¡Te lo contamos en Yasss!

En su discurso, que ha sido muy aplaudido por sus fans, el grupo pide que no se le de a la gente joven la etiqueta de 'generación perdida', sino la de 'generación bienvenida' por su predisposición a asumir cambios: "Ellos no están perdidos, están encontrando valor y asumiendo nuevos desafíos, esta debería de llamarse la generación bienvenida, porque en lugar de temer al cambio le dice bienvenido y sigue adelante. Si creemos que hay posibilidades y esperanza, aunque nos puedan ocurrir cosas inesperadas, no perderemos nuestro buen rumbo. A veces tomamos decisiones incorrectas, pero esto no implica que no hay nada que podamos hacer".