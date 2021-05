Esta realidad es la que ha descrito Carola López, psicóloga, en un hilo de Twitter que acumula ya más de 2.500 me gustas. “Hay mujeres que me cuentan en consulta que no les apetece tener sexo con sus parejas”, explica. “Antes o después también relatan que son las que llevan toda la carga mental de su casa, el trabajo y los cuidados de las criaturas. Además, me dicen que se sienten solas, que sus maridos se dedican a trabajar y que esa es su prioridad. Que se sienten mal cuando sus parejas quieren sexo y ellas no, y "se tienen que esforzar" para tenerlo y piensan que es que a ellas les pasa algo malo.” Pero, ¿qué es lo que inhibe nuestro deseo sexual?