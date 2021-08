Nicole y Christine estaban hartas de escuchar historias de chicas a las que les habían echado alguna droga en la bebida sin que ellas fueran conscientes mientras estaban de fiesta. Relatos que terminaban con escenas de abusos sexuales o con chicas que no recordaban lo que habían hecho la noche anterior. Mujeres tan famosas como Danna Paola han contado que también han vivido esta situación: la actriz de 'Élite' explicó que unos desconocidos la drogaron en una discoteca en Madrid y que intentaron sobrepasarse con ella. "No me acuerdo de qué pasó, ni cómo llegué a casa o cómo acabé en el hospital", dijo la mexicana sobre su terrible vivencia.