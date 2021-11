El cantante acaba de lanzar 'No, no vuelve', un álbum en el que versiona algunas de las canciones más populares de la banda de su vida

El pasado 3 de octubre, Dani Martín revolucionaba a todos los fans de El Canto del Loco con un vídeo de tan solo medio minuto que compartió en su cuenta de Twitter. En él, se le podía ver subiéndose a un taxi en el que la conductora le reconocía y le cantaba un cachito de 'Zapatillas', una de las canciones más míticas del grupo que le llevó a la fama a principios de la década del 2000, para finalmente preguntarle si la formación iba a volver. Él se quedaba callado y explicaba en su tuit que daría una respuesta el 6 de octubre.

Los fans entendieron que estaba anunciándoles que El Canto del Loco iba a regresar con un nuevo disco o con una gira de reencuentro, ahora que la nostalgia se ha apoderado de todos y han regresado a nuestras pantallas series míticas que triunfaban hace diez años. Pero la decepción de sus seguidores fue enorme, porque Dani Martín contestó a la preguntaba planteada en el vídeo con el título de su nuevo álbum, 'No, no vuelve', en lo que fue un ejercicio de marketing brillante, ya que captó la atención de todo el mundo.

En el disco, el cantante versiona algunos de los temas más míticos de El Canto del Loco, entre los cuales están 'Volverá', 'Quiero ser', 'La suerte de mi vida' o 'Quiero ser', y en el que colabora con artistas de la talla de Leiva, Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz. Una forma de homenajear al que él define como el grupo de su vida, con el que fue muy feliz durante muchos años y al que pretende no regresar nunca. En una entrevista con Efe, Martín ha explicado que le parece "bonito" que ninguno de los exintegrantes del grupo hayan planteado su vuelta.

¿Por qué no quiere que El Canto del Loco vuelva?

El cantante no se ha quedado ahí y ha explicado la razón por la que ve con buenos ojos que el grupo que puso en marcha con su primo David Otero y Chema Ruiz en 1994, del que en sus inicios también formaban parte Iván Ganchegui y Jandro Velázquez: "Entre nosotros jamás ha existido una llamada de 'juntémonos' y para mí es bonito, porque significa que estamos disfrutando el presente que nos toca a cada uno".

"Cuando terminas una relación de pareja necesitas una distancia y tiempo para volverte a encontrar y darte un abrazo", ha comentado el madrileño acerca de su la separación del grupo, que se produjo en febrero de 2010, hace ya más de diez años. Sobre aquel momento, ha recordado que tanto David Otero como él estuvieron de acuerdo en la decisión de iniciar sus respectivas carreras en solitario: "Un día me senté con mi primo y le dije que no era feliz y que necesitaba volar y él me dijo que le pasaba lo mismo. Ya no nos apetecía meternos en una habitación a componer y creo que este presente es la felicidad para todos".

¿Por qué ha vuelto a cantar las canciones del grupo?

Cuando anunció el lanzamiento del disco a través de Twitter, Dani Martín también explicó cómo llegó de nuevo a las canciones que compuso junto al grupo que le llevó a la fama: "El tiempo todo lo coloca y cada uno lo hace como mejor puede, como sabe o como le deja la vida. No me apetecía hacer este disco y el confinamiento me acercó a las canciones que hice con El Canto. Nada más terminar, las regrabé como quería que hoy sonaran".

Cuando el confinamiento terminó, el cantante se juntó con su banda y grabaron "a modo de terapia" muchas de las canciones "en un formato rock, sin duetos, sin buscar la fórmula del single, como lo hacía El Canto del Loco" y, al terminar, decidieron incluirlas en un disco, ha explicado Martín a Efe. Sobre los temas que se han quedado fuera, confiesa que no sabe si hará otro álbum versionando 'A contracorriente', 'Volver a disfrutar', 'Besos' o 'Contigo': "He escogido los textos con los que aún me identificaba. No me veía cantando 'La madre de José', que es algo que cantas con 24 años, pero con 44...".

