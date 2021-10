El Canto del Loco no vuelve y los fans se sienten engañados por Dani Martín: "Vaya decepción"

Dani Martín compartió un vídeo el domingo y muchos entendieron que era un anuncio de la vuelta de El Canto del Loco

En un segundo vídeo el cantautor ha desmentido el regreso de la banda

Ha anunciado que sacará un disco en homenaje a El Canto del Loco con 10 canciones regrabadas y una inédita

Dani Martín tenía a todos los fans de El Canto del Loco en vilo desde que el domingo pasado publicó en sus redes sociales un vídeo que parecía el anuncio del regreso de una de las bandas de pop rock españolas más queridas en la década de los 2000, que se separó en 2010.

Ha sido el cantautor del grupo, Dani Martín, el que compartió el vídeo promocional en el que se le puede ver dentro de un taxi hablando con la conductora, que le pregunta: "¿Entonces… vuelve El Canto del Loco?". Una pregunta a la cual Dani Martín no responde, ya que es justo en ese momento cuando se corta el vídeo.

Pues bien, la mayoría de sus seguidores entendieron que este era un anuncio de que la banda de pop rock iba a volver con nuevas canciones, pero ha sido el propio cantante el que lo ha desmentido este martes 5 de octubre también a través de las redes sociales.

'No, no vuelve' El Canto del Loco

Sus fans tenían el hype por las nubes, pero Dani Martín ha anunciado que El Canto del Loco no vuelve, a través de un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Lo que sí ha adelantado es que va a sacar un disco en homenaje a la banda, que se titulará: 'No, no vuelve'.

Este disco contiene diez canciones regrabadas de la historia de El Canto del Loco, además de un tema inédito. También ha desvelado que el primer adelanto del disco estará disponible desde este miércoles a partir de las 21:00 horas.

"Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco", ha escrito el cantante en un tuit que acumula ya más de 31.000 likes y 20.000 retuits.

Además, este tuit viene acompañado de un vídeo en el que se pueden ver fragmentos muy cortos de conciertos que dio El Canto del Loco y a Dani Martín presentando su disco homenaje a la banda.

La decepción de sus fans

El domingo, el anuncio de una posible vuelta de El Canto del Loco revolucionó Twitter y lo mismo ha ocurrido cuando Dani Martín ha explicado que no se trata de la vuelta del grupo, sino de un disco en homenaje a este.

Muchos de sus fans se han sentido engañados y traicionados con este desmentido, es más, se lo han querido hacer saber al cantante publicando una infinidad de tuits al respecto: "Aquí puedes ver el momento exacto en el que Dani Martín te ha roto el corazón con su anuncio de la no vuelta de El Canto del Loco".