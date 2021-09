El grupo negó fervientemente las acusaciones y el vocalista explicó que estaba recogiendo unos cristales rotos y no tomando cocaína. Pese a la polémica generada, su imagen no salió dañada y sus fans aumentaron aún más en las semanas siguientes. Este verano hicieron un pequeño tour por Europa y dieron un concierto en Berlín y otro en la televisión polaca, donde Damiano y Thomas se dieron un beso en la boca , recibiendo los aplausos de cientos de fans por todo el continente por dar visibilidad a un beso entre dos hombres en un país en el que el movimiento anti-LGTBI es muy fuerte.

Los fans españoles todavía no pueden creerse que el grupo al que tanto han apoyado durante estos meses no vaya a pasar ni por Madrid ni Barcelona, como sí que hicieron en el pasado, y han manifestado en Twitter su decepción y su tristeza por tener que salir de España para poder verlos en directo, como tendrán que hacer sus seguidores de Portugal, Grecia, Irlanda o los países escandinavos. "Måneskin no teniendo fechas para España me parece un insulto, o sea son primos hermanos, mediterráneos, compartimos la mejor gastronomía loco y ¿no venís?", comentaba un fan de la banda.