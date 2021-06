¿Qué tal les va en el amor?

El cantante no se moja a la hora de decir si alguna vez ha estado con Victoria, así que el entrevistador se lo pregunta a ella: "¿Confirmas que no hay coqueteo con Damiano?"; a lo que Vic responde: "Quién sabe…". El entrevistador también le pregunta por el resto de integrantes del grupo, pero ella niega haber tenido algo con ninguno de ellos, aunque dice que todos le parecen muy guapos. Además, Victoria ha confesado también que alguna vez ha tenido una aventura con una chica. Si quieres conocer más detalles sobre Victoria, la bajista del grupo que también ha causado un gran revuelo en las redes, haz click en el siguiente vídeo:

¿Cómo es la relación de Damiano con los fans?

No obstante, una vez tuvo que "mandar al infierno" a un fan, no por ser muy insistente ni nada por el estilo, sino porque "un día estábamos tocando, no estaban puestas las barreras, Victoria se agachó y un chico tuvo la genial idea de tocarle el culo". El entrevistador le preguntó que qué hizo él ante eso, a lo que Damiano responde: "Le dije unas cuantas cosas… No muy buenas".