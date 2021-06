La persona que ha hecho saltar las alarmas es Joris Lissens, componente del grupo holandés The Vendettas. Recientemente contó a una publicación de su país que se sorprendió bastante cuando, al escuchar la canción que había ganado Eurovisión 2021, le recordó demasiado a una de su grupo. Según su punto de vista, la canción es bastante similar. Si quieres buscarla, la canción se titula 'You Want It, You've Got It' y fue publicada en 1994.