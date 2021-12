Los fans de la actriz de 'Élite' se mostraron muy preocupados por su estado de salud al verla con una máscara de oxígeno

La mexicana ha querido agradecerles su interés con unos mensajes en Twitter, en los que explica que ha cogido un resfriado muy fuerte

Ha comentado que hacía mucho tiempo que no enfermaba de esta manera y ha revelado que ha tenido que cancelar algunos compromisos profesionales

Hace unos días, los fans de Danna Paola se mostraban muy preocupados por su estado de salud tras ver la foto que la mexicana subió a sus historias de Instagram: en ella, aparecía usando una máscara de oxígeno y le lanzaba un consejo a sus millones de seguidores. "Abríguense amiguitos", les pedía la cantante, que despertaba con esta imagen una gran oleada de comentarios de sus fans, que se preguntaban si habría pillado el covid y si estaría grave o, incluso, hospitalizada.

Al ver el revuelo generado y tras los cientos de mensajes que estaba recibiendo, la cantante ha decidido aclarar en Twitter que no tiene coronavirus, sino un resfriado muy fuerte que le ha obligado a cancelar varios compromisos profesionales y guardar reposo en casa durante varios días para poder recuperarse. "Estoy manteniéndome en reposo full [por completo], ya que me puse muy malita… El resfriado que agarré está muy heavy [fuerte], gracias a Dios no es covid".

La actriz de 'Élite' les ha explicado también que hacía mucho tiempo que no enfermaba de forma tan grave y se ha lamentado por las desgracias que ha tenido que vivir este año: "Sigo en casa recuperándome , tuve que cancelar varios compromisos, hace mucho no me enfermaba así. 2021 suéltame ya". Además, ha aprovechado para lanzarle a todos sus seguidores una serie de consejos para evitar que se resfríen o pillen otras enfermedades para que no se encuentren tan mal como ella estos días.

Los consejos de Danna Paola

La cantante de 'Oye Pablo' ha agradecido en primer lugar el cariño y el apoyo que le han brindado sus fans, y después se ha animado a darle algunos consejos porque no quiere que nadie se resfríe como ella: "Bebés gracias x preocuparse [...] Please, tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho, está heavy la cosa". Además, les ha pedido que no descuiden su estado anímico, ya que ella considera que está relacionado con la salud física: "Suban sus defensas pls, tanto física como energéticamente, las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones…".

La mexicana también ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando que va experimentando cierta mejoría y que está muy bien cuidada: "Gracias a Dios mis pulmones van un día a la vez, y con mucha energía positiva espero pronto estar mejor. Me están cuidando mucho". Por último, les ha vuelto a agradecer su apoyo incondicional: "Gracias por por todo su amor y buenas vibras. Los amo".

Sus fans se vuelcan con ella