Una revista mexicana muy controvertida ha publicado que el que sería el novio de la cantante la estaría "maltratando" y "colgándose de su fama"

La cantante se ha mostrado muy enfadada y ha arremetido contra este medio "amarillista" en Twitter

Le ha pedido a sus fans que no compren esta revista para evitar la propagación del machismo

Una controvertida revista mexicana, 'TvNotas', conocida por publicar noticias que más tarde han desmentido sus protagonistas, ha asegurado que Danna Paola "corre peligro" porque "es maltratada por su nuevo novio". El medio afirma que Alex Hoyer, un artista con el que la cantante ha sido pillada de vacaciones en Ibiza o paseando en actitud cariñosa por las calles de México DF, "no es del agrado" de la familia de Danna porque "la trata mal, intenta colgarse de su fama, es súper celoso e inseguro".

"Nos preocupa porque Alex cae en la violencia emocional y tememos que sea una nueva versión de Eleazar Gómez, con quien Danna tuvo una relación muy tóxica", ha publicado la revista, que ha asegurado que estas declaraciones provienen de alguien muy cercano del entorno de la pareja. Hace tiempo que Danna Paola no se pronuncia sobre su vida personal y, de hecho, cuando su expareja Eleazar Gómez fue condenado y encarcelado por una agresión a Stephanie Valenzuela, se negó a hablar sobre su pasado: "No voy a hablar del tema, pasé página hace muchos años de mi vida y estoy más feliz que nunca".

Hace tan solo unos meses, la cantante se abrió un poco en el programa de Telecinco 'Top Stars', donde explicó que en el pasado alguien a quien amó muchísimo le hizo sentir "ordinaria", pero este verano se ha negado a confirmar públicamente su relación con Alex Hoyer o a rememorar lo que vivió junto a Eleazar Gómez. Sin embargo, ahora la cantante ha roto su silencio para arremeter contra 'TvNotas' por publicar que Hoyer la maltrata y lo ha hecho a través de Twitter, donde se ha mostrado muy enfadada.

"No me dejo maltratar"

La noticia ha causado un gran revuelo en México y Danna Paola ha desmentido dicha publicación con un tuit en el que no ha dudado en usar las letras mayúsculas para dejar bien claro su mensaje: "Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI POR NADIE".

En un segundo tuit, la cantante de 'Mía' le ha pedido a sus fans que no se compren la revista, a la que ha evitado mencionar en todo momento para no darle publicidad, y así evitar que la propagación del machismo: "Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio".

La reacción de sus fans

La mayoría de sus fans han criticado a la revista, la misma que publicó que Alejandro Speitzer y Ester Expósito habían roto porque él no quería contribuir con los gastos del piso que compartían en Madrid (una información que la actriz española negó rotundamente). Ha habido muchos que le han mandado su fuerza y apoyo ante las informaciones falsas que se publican sobre temas tan delicados, pero también ha habido seguidores que le han explicado que no se ha expresado bien, ya que las mujeres maltratadas no lo son por "dejarse" maltratar.