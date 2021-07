Danna Paola, sobre el encarcelamiento de su exnovio Eleazar Gómez por malos tratos: "Uno tiene que pasar página"

En una entrevista en el programa 'Ventaneando', le preguntaron a Danna Paola sobre la detención y el encarcelamiento de Eleazar Gómez, pero ella no quiso hablar mucho sobre ello: "No voy a hablar del tema, pasé página hace muchos años de mi vida y estoy más feliz que nunca , más plena que nunca, con personas que realmente suman a mi vida y que realmente son personas que valen la pena y que son increíbles personas".

La cantante de 'Oye, Pablo', que había declarado en el pasado que había tenido una relación "tóxica" con Eleazar, se ha mantenido en su postura y en ningún momento de la entrevista ha querido opinar sobre el tema: "Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hablar de algo que ya no me interesa".