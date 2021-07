La cantante ha explicado que nunca se le ha presentado la oportunidad de salir con una chica, pero que está abierta al amor

Ha confesado que ella se "enamora" de sus amigas y que se dan besos en la boca como una manera de demostrarse su amor

Ha dicho que los jóvenes mexicanos deben luchar por acabar con los estereotipos y apoyar al colectivo LGTBI

Danna Paola está en plena promoción de su recién estrenado tema, 'Mía', por lo que no para de dar entrevistas. La semana pasada estuvo en el podcast 'Radio Divaza', donde volvió a dejar muy claro que es pura sinceridad y que no se corta a la hora de hablar de cualquier tema. Respondió a las comparaciones que hacen los fans entre el que fue su personaje en 'Élite', Lu, y el de Carla Díaz, Ari, y afirmó que estaba muy contenta de ver cómo avanzaban las tramas de sus antiguos compañeros (con los que se reúne cada vez que vuelve a Madrid). Pero también habló sobre la posibilidad de tener una relación sentimental con una mujer.

"Te voy a preguntar algo muy privado", comenzaba diciéndole el entrevistador: "¿Alguna vez te gustó una mujer o sentiste atracción por alguna?". "Definitivamente creo que no tengo problema", respondía Danna, para añadir: "Porque realmente para mí el amor es amor". La actriz de 'Élite' ha dejado claro con su respuesta que eso podría pasar en un futuro, pero también ha aclarado que no ha ocurrido por el momento: "Nunca tuve la oportunidad, nunca se me he presentado el tener algo con una chica".

La especial relación con sus amigas

Al hablar sobre el amor hacia otras mujeres, Danna ha explicado que ella mantiene una relación muy especial con sus amigas: "Yo me enamoro mucho de mis amigas. Yo con mis amigas tengo una relación muy muy cercana, de unión". Pero esta confesión le ha recordado varios episodios desagradables, porque ha explicado que recibió muchas críticas fruto de la incomprensión por besarles en la boca públicamente.

"Mucho se habló sobre por qué yo me daba besos con mis amigas y aquí fue todo un tema: pues porque nos queremos y nos damos cariño. No quiere decir que seamos pareja, pero no tengo problema, porque el amor se demuestra con las personas que más amas y que más quieres", ha explicado la mexicana.

