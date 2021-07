Esa etapa le pasó factura y, aunque la actriz decidió centrarse en su carrera, la depresión y los ataques de ansiedad seguían ahí: "He pasado varias etapas donde he vivido depresión, he sufrido momentos en los que digo 'hasta aquí, no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar' [...] Una de mis etapas más fuertes de depresión fue después de que terminé 'La Doña' y 'Hoy no me puedo levantar', fue justo antes de irme a Madrid que pasé un breakdown muy heavy donde yo no quería salir, no me levantaba de la cama, no comía".