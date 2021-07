Pero, pese a todo lo que le ha dado la serie de Netflix, la cantante tuvo que tomar la dura decisión de dejar de dar vida a Lu y no estar en la cuarta temporada. "Jugaba a Hannah Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante en aquel momento [...] Fue duro. No me podía dividir", explicó la mexicana en 'El Hormiguero', donde confesó que había dejado la serie para poder centrarse en su carrera musical.