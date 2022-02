Danna Paola ha demostrado en varias ocasiones que no tiene ningún reparo en desmentir las informaciones falsas que se publican acerca de su vida, como hizo hace unos meses cuando un medio mexicano aseguró que Alex Hoyer, el chico con el que se rumorea que lleva más de un año saliendo, la maltrataba . Ahora, ha estallado contra otra revista, en concreto 'People en español', por resaltar en el titular de la entrevista y en varias ocasiones en el texto su cambio físico y no otros aspectos de la charla, como sus nuevos proyectos o su defensa de la salud mental.

"Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc., pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo", se ha sincerado diciendo la cantante, que ha reconocido que intentó no hablar acerca de su físico: "Honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental , ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme x fuera también…".

"¿For real [de verdad]? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so disappointing [muy decepcionante]", comentaba la cantante mexicana, citando de nuevo a 'People en español' y adjuntando una foto del reportaje en el que se podía leer: "Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva".