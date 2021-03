Sentirse representados en los productos culturales que diariamente consumimos es algo que piden muchas personas. A lo largo de los años las mujeres no han sido protagonistas de las películas y series que hemos consumido, tenían un papel secundario condicionado por el hombre que protagonizaba la ficción. Esto es algo que a día de hoy está cambiando.

No obstante, todavía hay comunidades o colectivos que no han conseguido esa representación. Por ejemplo, en muy pocas ocasiones vemos series en las que una persona trans sea la protagonista y que el argumento de la misma no sea reivindicativo; sino simplemente la historia de un adolescente que va al instituto, se enamora y vive su vida sin más.