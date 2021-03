La cantante ha explicado las razones que le llevaron al consumo abusivo de drogas y ha confesado que tenía pensamientos suicidas

El próximo 23 de marzo se estrenará en YouTube el documental 'Dancing with the devil', en el que Demi contará todo lo que pasó en el verano de 2018, cuando sobrevivió a una sobredosis

La artista también ha hablado de sus inseguridades, que la llevaron a desarrollar un trastorno alimenticio

Demi Lovato quiere contarlo todo: explicar por qué cree que entró en una espiral destructiva consumiendo alcohol y drogas, narrar el momento en el que sufrió una sobredosis en el verano de 2018 y los médicos la desahuciaron y confesar cómo ha vivido ella todo el proceso, desde su bajada a los infiernos hasta su resurgir. Lo va hacer en un documental para YouTube, cuyo primer episodio se estrenará el próximo 23 de marzo y que llevará por nombre 'Dancing With The Devil' ('Bailando con el diablo').

En el tráiler, podemos ver cómo Demi y su familia se abren en canal para contar todo lo que ocurrió. Su madre, sus hermanas, su padrastro y algunos de sus amigos hablan abiertamente sobre las adicciones de la chica Disney y cómo se afrentaron a este duro momento. Por lo poco que se ha podido ver, todos reconocen que Demi es "muy buena haciendo ver que está bien" cuando en realidad necesita ayuda.

Pero entre otros los testimonios que se escuchan en el tráiler, destacan unas palabras de Demi sobre su sobredosis, de la que los médicos pensaron que no se recuperaría: "Tuve tres derrames, un ataque al corazón. Mis doctores me dijeron que me podían haber quedado 5 o 10 minutos más cuando llegué". Antes del estreno del documental, la cantante y actriz ha concedido una entrevista a la periodista Diane Guerrero en su podcast 'Yeah No, I’m Not Okay' para hablar sobre sus adicciones, sus trastornos alimenticios y sus inseguridades.

Su adicción a las drogas

Demi ha reflexionado sobre los motivos que le llevaron a consumir: "Si la gente toma drogas o está luchando contra un desorden alimenticio o se hacen daño, es que quieren morir". La cantante ha reconocido que tenía pensamientos suicidas y que piensa que las drogas le ayudaron a alejarlos de su mente: "De la misma manera que casi me mataron, a veces también me salvaron la vida porque había ocasiones en las que tenía que lidiar con pensamientos suicidas. Y habría ido más allá con eso en ese momento si no hubiese tenido otro mecanismo destructivo para paliarlo. No estaría aquí para contar mis historia".

Gracias a la terapia, la cantante de 'Sober' se ha dado cuenta que en realidad "no quería morir", sino que no sabía cómo afrontar el enorme dolor que estaba sufriendo en ese momento: "Adopté esos mecanismos para afrontar las cosas [...], no sabía qué más hacer". Demi ha explicado que la terapia también le ha dado las herramientas necesarias para no volver a tomar ese camino tan autodestructivo y peligroso para su salud.

Sus inseguridades y la falta de autoestima

Demi también ha hablado acerca de sus trastornos alimenticios, pues durante varios años se enfrentó a la bulimia, que comenzó a sufrir en la adolescencia, cuando se comparaba con otras actrices muy famosas: "Solía mirar a la gente en los medios y compararme, sintiéndome no lo suficiente buena ni lo suficiente delgada, deseando saber cómo esa gente vivía vidas que parecían perfecta".

La cantante ya se ha recuperado y lo ha celebrado en sus redes sociales mostrando la celulitis como algo natural. Pero en la entrevista ha reconocido que le ha costado mucho llegar a aceptar su cuerpo, pues tuvo muchas inseguridades en el pasado que se tradujeron en una gran falta de autoestima. Además, ha confesado que se vio presionada por adoptar la identidad que otros habían proyectado para ella.

"He intentado adoptar tantas identidades a lo largo de los años... Como la de la estrella de pop femenina sexy que sentía que la gente quería que fuese o la de la niña de los posters", ha comenzado diciendo Demi, para terminar afirmando que ya no teme no tener una identidad muy definida de cara al público: "Estoy abrazando el hecho de que mi falta de entrega hacia una identidad no es una falta de compromiso. Tan solo es una apertura a continuar evolucionando".

