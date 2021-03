Quienes no conocen su pasado se sorprenden mucho al conocer esta historia, ya que ahora mismo está 100% recuperada tanto física como psicológicamente , pero este proceso no fue en absoluto un camino sencillo para ella.

Una historia muy dura

"Dejé la escuela, renuncié a la custodia temporal de mi hija, simplemente no podía dejar de consumir. No tenía familia en mi vida en este momento, ni amigos, ni alma, estaba sola", confiesa McManus.

Su vida ha dado un cambio radical

"La enfermedad me tuvo en sus garras durante seis años, manteniéndome cautiva. Tenía tanta vergüenza y arrepentimiento por perder a mi hija, perder a mi familia y perderme a mí misma", ha confesado la joven. No obstante, en 2018, en su último arresto, tocó fondo y decidió que era el momento de intentar recuperarse: "El tribunal de drogas me salvó la vida", asegura en un post que ha compartido en Facebook donde podemos ver cómo era ella cuando consumía y cómo de recuperada y feliz está ahora: