Dulceida es una de las influencers españolas más famosas. Amante de la moda, comenzó enseñando sus looks y diciendo dónde se compraba la ropa cuando eso no era tan popular en las redes. Años después, la catalana tiene más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, donde sigue compartiendo sus looks y algunas facetas de su vida. Recientemente ha causado mucho revuelo tras contar que estaba sufriendo una infección muy dolorosa.