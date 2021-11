Eddie Redmayne considera que fue un error interpretar a una mujer trans en 'La chica danesa': "Ahora no lo haría"

A lo largo de la historia del cine han sido muchas las personas cisgénero que han interpretado a personajes trans . Hace unos años, esto no generaba ningún tipo de controversia, se aceptaba por la mayor parte de la sociedad, sin más. Sin embargo, poco a poco la aceptación de estos papeles por parte de actores que no son trans ha comenzado a enfrentar opiniones; un debate que se ha desarrollado mayoritariamente en las redes sociales.

Eddie fue el protagonista de 'La chica danesa'. Esta obra fue muy bien valorada por el público en general, pero también por la Academia, el actor estuvo incluso nominado a los Premios Oscar. No obstante y, a pesar del éxito que le ha traído este papel, a día de hoy el actor no lo aceptaría, según ha asegurado en una entrevista a 'The Sunday Times'.