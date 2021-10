Elsa Ruiz, cómica y colaboradora de 'Sobreviviré', ha hablado de sus primeras veces

La colaboradora ha emocionado a todos sus compañeros, en directo, contando su historia personal

"Es algo que me ha costado mucho superar, y estoy sorprendida de que ahora mismo no esté llorando", ha dicho

Elsa Ruiz ha contado en 'Sobreviviré', el programa de Mitele Plus en el que trabaja como colaboradora, cómo fueron sus primeras relaciones sexuales con otras personas. "Mis primeras veces han sido sin quererlo yo mucho", comenzaba a contar. Su relato impresionó a sus compañeros por sus duras palabras, y hasta la presentadora, Nagore Robles, se emocionó al escucharlo.

"Yo tenía mucho miedo de salir del armario, y la única manera que yo tenía de que alguien me viera como mujer era quedar con tíos mucho mayores que yo, y porque me trataran un rato como mujer, yo, básicamente, me dejaba hacer lo que fuera aunque yo no quisiera", relató Elsa durante la emisión de 'Sobreviviré'. Puedes ver su testimonio completo en este vídeo:

Un gesto muy valiente por su parte, ya que la colaboradora está visibilizando un tema del que pocas veces se habla de manera pública. Según escribió después en su cuenta de Twitter, ahora puede contar su experiencia porque ha hecho terapia y porque junto a sus compañeros de 'Sobreviviré' se siente segura.

"Técnicamente, lo que hacía era prostituirme emocionalmente. Y ahora puedo hablar de ello porque gracias a mi psicóloga pude desbloquearlo, pero me acuerdo que, viendo un capítulo de la serie 'Euphoria' me removí mucho por dentro y me puse a llorar", confesó. "Es algo que me ha costado mucho superar y estoy sorprendida de que ahora mismo no esté llorando".

La romantización de las primeras veces

¿Quién no se ha puesto a rememorar con sus amigos sus primeras experiencias sexuales entre risas? Debido a la juventud, a la falta de educación sexual y a que, en ocasiones, el único contacto que han tenido muchas personas con el sexo antes de estar con otra persona ha sido la pornografía, las primeras veces suelen ser más traumáticas que satisfactorias.

Nos han contado mil veces que las primeras veces tienen que ser bonitas, especiales, con la persona que más quieres en tu vida, pero esto no suele ser así. Y tener esas expectativas de base nos puede provocar una gran decepción o la sensación de haberlo hecho mal. Pero que la primera vez es ideal e inolvidable solo es un mito más del amor romántico.

Pero el caso de Elsa es muy particular. Elsa es una mujer trans, y las realidades de personas como ellas suelen ser diferentes a las de las personas cis. Como bien explicó, fue viendo la serie 'Euphoria' cuando se sintió identificada con Jules, que también es una chica trans, y la forma en la que vivía sus relaciones sexuales.

Este es un buen ejemplo de por qué es necesaria la visibilización. El Royal College of Nursing, la mayor red de enfermería de Reino Unido, publicó un estudio sobre infancias trans en el que se exponía que uno de cada tres jóvenes trans han padecido episodios de depresión mayor, y el 50% se han autolesionado en algún momento. Mostrar a personajes trans en la ficción ayuda a personas trans a identificarse y entender que sus vivencias no tenían que ver con ellos, sino con la sociedad tránsfoba en la que viven. Y el testimonio de Elsa Ruiz también ayudará a otra mucha gente que ha vivido experiencias similares.