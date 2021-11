"Lo que no se nombra, no existe” , solemos decir, cargados de razón. Esta sentencia siempre abre interesantes debates y abarca cuestiones socioculturales y políticas de toda índole, desde nuestro lenguaje de uso diario (sexista o agénero) a la visibilización del colectivo LGTBI.

“ Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans , mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot”, dijo. “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

"Me llamo Dani Marrero, tengo 17 años y hoy es el primer día que me pincho testosterona”, dijo en uno de sus videos de TikTok más importantes y reivindicativos. “El miedo y el rechazo de unos cuantos no nos puede paralizar. Un abrazo y apoyo a todas las personas que no lo reciben, quereos mucho".