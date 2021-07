El influencer se ha abierto un canal de YouTube y en el primer vídeo ha hablado del momento en el que descubrió que era un chico trans

Desde que tenía cinco años, se sentía "muy diferente" en el colegio y odiaba los bikinis, así como todo "lo relacionado con las niñas"

Ha pedido que se trate el tema en los colegios, para que los niños no lo pasen tan mal como él, que no comprendía qué le ocurría

El influencer Dani Marrero es un chico trans y ha utilizado su enorme plataforma mediática en TikTok, Twitter e Instagram, donde en total acumula casi un millón y medio de seguidores, para hablar sobre lo que supone pertenecer al colectivo LGTBI y para dar visibilidad a las personas trans. "El miedo y el rechazo de unos pocos no nos puede paralizar", suele decir en sus redes, donde también contesta a aquellos que le insultan o se meten con él por ser trans y donde ha mostrado cómo ha sido su cambio físico gracias a la testosterona.

Ahora, el novio de Marina Riverss ha continuado con esta labor desde su recién inaugurado canal de YouTube, dedicando su primer vídeo a hablar acerca de cómo supo que era un chico trans. "Voy a explicar mi caso, porque hay muchos casos diferentes: hay gente que se da cuenta de que es una persona trans con 30 años, otras personas que se dan cuenta con 20, otras con cinco", comenzaba diciendo el popular tiktoker, que ha narrado su experiencia con el objetivo de "ayudar" a quien tenga dudas y de sus fans sepan un poquito más sobre él, porque reconoce que le suelen preguntar mucho por este tema.

"Todo viene desde que soy muy pequeñito, pongamos cinco o seis años. Yo en el colegio siempre me había sentido muy diferente. En el colegio yo ya sabía que me gustaban los niños y las niñas. Yo sabía que era bisexual sin saber que existía el término bisexual", ha explicado el influencer, que no solo notaba que le gustaban tanto los chicos como las chicas, sino que también sentía que era distinto a los demás porque no estaba a gusto siendo una niña.

Su experiencia desde muy pequeño: "Lo pasé fatal"

"Me pasaba que yo deseaba haber nacido niño o que todas las niñas del colegio dijesen: '¡Qué guapo es este niño del colegio!'. Pero estas cosas solo me las decía a mí mismo, no se las contaba a nadie más [...] Cuando yo jugaba solo en casa el personaje que me creaba era el de un niño. Estas cosas me las guardaba para mí mismo porque yo decía: 'Qué raro, ¿qué me pasa?'", ha contado el madrileño.

Dani ha puesto varios ejemplos de cómo se sentía cada vez que se daba cuenta que "algo no iba bien", como cuando tuvo que disfrazarse para el colegio usando maquillaje y no podía soportar la idea de salir así a la calle y que todo el mundo le viera: "Me sentía que estaba disfrazo y haciendo el ridículo. Lo pasé fatal".

También ha confesado que no le gustaba nada ir a comprar ropa ni el momento de ponerse un bikini: "Cuando iba a comprar ropa con mis hermanos, mi madre se olía algo […] Yo me quería coger la misma ropa que ellos. Odiaba con todo mi corazón los bikinis. Todo lo que fuese 'de niña' lo odiaba por completo".

El momento en el que lo entendió todo

"Si a mí en el colegio me hubieran dicho que no pasaba nada por ser trans, me hubiesen alegrado la infancia por completo, porque yo hasta los 16 años y por mi cuenta no sabía que existían las personas trans", ha explicado Dani, para pedir que se trate el tema en los colegios y así que los niños no lo pasen tan mal como él, que no comprendía qué le ocurría.

El joven no supo lo que le ocurría hasta los 16 años, cuando ya estaba en el instituto, pero allí también pasó malos momentos como en el colegio: "Siempre me habían llamado marimacho, siempre se habían metido conmigo por ese tipo de cosas […] Lo he pasado muy mal con ese tipo de cosas [...] He tenido épocas en mi vida en las que a mí mismo me obligaba a vestir más femenino, pero llegaba a un punto en el que no podía, me sentía disfrazado, no era yo".

Si a mí en el colegio me hubieran dicho que no pasaba nada por ser trans, me hubiesen alegrado la infancia por completo

"Con 16 años me metí a Instagram y me salió un vídeo de un chico que se había operado el pecho […] Me quedé flipando y me empecé a informar del tema. Cuando vi las fotos del antes y del después, dije: 'Esto es lo que yo quiero. Fue como una revelación, como haberme quitado un gran peso de encima, de saber qué me pasaba desde que tenía cinco años. Fue una liberación completa y me sentí muy aliviado. Fue uno de los días más felices de mi vida. No se me olvidará nunca", ha contado Dani sobre el momento en el que por fin lo entendió todo.

