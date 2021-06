El vídeo de su transición

Pues bien, precisamente, lo que podemos ver en el vídeo que ha compartido Daniel son los cambios que ha sufrido su cuerpo al pincharse testosterona desde que tenía 17 años hasta ahora. El tiktoker lleva tres años en testosterona y ha compartido esta recopilación de vídeos en TikTok junto a un potente y directo mensaje: "El miedo y el rechazo de unos cuantos no nos puede paralizar. Un abrazo y apoyo a todas las personas que no lo reciben".

Ha resuelto algunas dudas

"Hola, ¿puedo usar testosterona siendo hombre para hacer mi voz más gruesa?", le pregunta por ejemplo Juan Manuel. A lo que Daniel le responde que no debería porque "un nivel elevado de testosterona es malo, tanto para ti como para mí. La testosterona no solo se la pincha un chico trans, sí que es verdad que hay chicos cis, que han nacido acordes con el género que les asignan al nacer, que se pinchan también testosterona porque su cuerpo no genera la suficiente, pero las personas que nos pinchamos testosterona, independientemente de que seamos trans o cis tenemos que estar haciéndonos análisis cada x tiempo para ir controlando ese nivel de testosterona y que no sea perjudicial para la salud", al final del vídeo, Daniel le vuelve a recomendar que no lo haga y le manda un abrazo enorme.