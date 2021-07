Dani ha subido un vídeo a su perfil de TikTok que se ha vuelto viral y ha causado mucha polémica

El tiktoker ha tenido que subir un segundo vídeo asegurando que él no está obligando a nadie a que esté con personas trans

Su explicación ha sido muy aplaudida por la gran mayoría de sus seguidores

El mes de junio acaba de terminar, cada año durante este mes se celebra el Orgullo LGTBI y son muchos los creadores de contenido que forman parte del colectivo y suben a sus redes sociales vídeos y fotografías para reivindicar o bien su orientación sexual o su identidad de género.

Pues bien, una de los influencers que en los últimos meses más está haciendo por la visibilidad trans, sobre todo en TikTok, es Daniel Marrero. Este joven, que acaba de cumplir 21 años, es un chico trans y tiene más de un millón de seguidores en esta red social y de vez en cuando sube vídeos hablando de la transexualidad o resolviendo algunas de las dudas que sus seguidores le hacen al respecto. Es más, se acaba de abrir un canal de YouTube y ha asegurado que, aunque todavía no ha colgado ningún vídeo en esta plataforma, hablará "sobre el tema trans y el colectivo".

Con motivo de la semana del Orgullo, Dani subió unas historias de Instagram en las que pedía más visibilidad para las personas trans; ahora, se ha vuelto viral uno de los últimos vídeos que ha subido a su perfil de TikTok en el que explica que si eres, por ejemplo, una chica hetero y te gusta un chico trans, eso no te convierte inmediatamente en lesbiana ni en bisexual.

El vídeo viral de Dani Marrero

El tiktoker ha subido un vídeo a su perfil, el cual tiene más de 680.000 visualizaciones, en el que responde, recreando una conversación ficticia, a una pregunta que parece que está ya cansado de escuchar: "¿Entonces si una chica está con un chico trans es bi o lesbiana?", esta es la dichosa pregunta a la que él contesta: "¿Sabes la definición de hetero?".

"Claro, chico con chica", y el vídeo acaba con el famoso "no le llega, no le llega, no le llega" de la canción 'Iconic' de Bad Gyal. Pues bien, este vídeo, además de miles de likes y reproducciones, tiene cientos de comentarios. En la gran mayoría de ellos sus seguidores aplauden el mensaje que él difunde, pero otros siguen sin entender lo que él ha querido decir en el vídeo.

Es más, Dani ha cogido uno de estos comentarios, el de una chica que se llama Andrea, para dar una segunda explicación sobre este tema: "Si soy hetero y tú eres un chico trans sin operar no me vas a gustar y punto", le había escrito esta chica; así que Dani, ha aprovechado este comentario para contestar a todas las personas que ven sus vídeos y piensan como Andrea.

"En el vídeo yo no te estoy obligando a que te guste ninguna persona trans, simplemente estoy diciendo que si una chica hetero está con un chico trans dejen de hacer las preguntas de si es bi o es lesbiana. Te estoy dando a entender que una chica hetero puede estar con un chico trans y seguir siendo perfectamente hetero, ni te estoy diciendo que te tiene que gustar un chico trans ni nada, esto te has dado tú por aludida. Así que como querías una respuesta más madura, ya que veo que no has entendido el vídeo, te la doy a ti y a toda la gente que está poniendo el mismo comentario que tú", explica Dani que zanja su vídeo con: "Estoy explicando que si una chica hetero está con un chico trans sigue siendo hetero y punto, porque un chico trans es un chico".

Ha sido necesaria una tercera explicación

Por si todavía había personas que con sus dos vídeos de TikTok no habían entendido que una chica hetero a la que le guste un chico trans sigue siendo hetero, el influencer ha subido a su perfil de Instagram tres historias en las que habla sobre la polémica que ha causado su vídeo viral y vuelve a aclarar todas las dudas que han surgido en los comentarios en torno a este tema.

"Uno de los últimos vídeos que he subido ha generado mucha polémica", empieza diciendo Dani. "Hay mucha gente diciéndome: 'Si soy hetero y no tiene los genitales que a mí me gustan no voy a estar con esa persona', perdona, yo no estoy obligando a nadie a que esté con una persona trans", ha vuelto a insistir el influencer.

Dani ha recalcado que simplemente está diciendo que una chica hetero sigue siendo hetero si le gusta un chico sea este trans o no: "Os estáis pensando que yo estoy aquí obligando a la gente a que esté con una persona trans". El influencer zanja el tema en Instagram: "Lo que a ti te guste o con quien te quieras acostar ya es problema tuyo".

Por la visibilidad trans