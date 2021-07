Hace unos días, el influencer decidió responder en TikTok a una pregunta que parece que repiten continuamente: "¿Entonces si una chica está con un chico trans es bi o lesbiana?". El madrileño explicó que no es así: "Si una chica hetero está con un chico trans sigue siendo hetero y punto, porque un chico trans es un chico". Ahora, Dani ha vuelto a tratar otro tema que le tiene bastante cansado: cómo mantienen relaciones sexuales los chicos trans.

El influencer ha vuelto a elegir TikTok como plataforma para alzar la voz y ha dejado claro que no todos los chicos trans que salen con personas que tienen vagina se decantan por la misma práctica sexual con sus parejas: "Eso es un llamamiento para toda la gente que piensa que yo, por ser un chico trans, tengo que hacer la tijera. Pista: no, no hago la tijera, el sexo va mucho más allá del mete y saca".