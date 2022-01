Ester Expósito vuelve a cambiarse de look: se despide del rubio y habla de su nuevo proyecto en México

La publicación de la actriz de 'Élite' roza los cinco millones de 'likes' y ha recibido 12.000 comentarios . En la muchos de ellos sus seguidores alaban su cambio de look: "Qué guapísima, por favor", "Bella", "Qué linda", "Divina", "Preciosa", "Impresionante tu pelo", "Hermosísima", "Perfecta", "Una reina".

Pero el cambio de look no ha sido lo que más ha llamado la atención de sus fans, que han flipado con el hecho de que Ester esté en México para rodar un nuevo proyecto audiovisual del que todavía no ha compartido más detalles y que ha causado una gran intriga a sus seguidores, que han comentado que están deseando verla de nuevo en la televisión.