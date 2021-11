Ester Expósito le ha dado 'like' a una publicación en la que se llama "roba maridos" a la China Suárez, anterior ligue de su novio Nicolás Furtado

Ese polémico 'me gusta' ha llegado tras el triángulo amoroso entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

En Yasss hacemos un repaso a esta historia que ha dado mucho que hablar y que, entre sus protagonistas, también cuenta con Benjamín Vicuña, el marido de la China Suárez

A comienzos de noviembre, la revista '¡HOLA!' confirmaba la relación entre Ester Expósito y Nicolás Furtado, un actor uruguayo de 33 años asentado en Argentina que decidió, hace un par de meses, poner rumbo a España para vivir en Madrid y desarrollar durante una temporada su carrera en este lado del charco. Los rumores de noviazgo entre ellos surgieron cuando el actor subió el miércoles 20 de octubre una foto de la actriz de 'Élite' paseando por las calles de la capital española y se dispararon cuando ella compartió una historia junto a él en una fiesta de Halloween.

Diez días después de la confirmación del noviazgo por parte de la mencionada revista, salieron a la luz unas fotografías de Ester y Nico paseando por Madrid en actitud muy cariñosa: el uruguayo le pasaba el brazo por encima a la madrileña, se cogían de la manos y pararon en una terraza a cenar. Eso sí: ninguno de los dos ha querido confirmar de manera oficial su relación y él evitó pronunciarse sobre el tema cuando le preguntaron en la gala de entrega de premios de la revista 'GQ': "De esas cosas tan personales prefiero no hablar".

Lo cierto es que muchos fans del actor de 'El Marginal' se sorprendieron mucho al ver estas imágenes en las que aparecía paseando con la actriz de 'Alguien tiene que morir', ya que en octubre, un mes antes de la confirmación de su relación por parte de '¡HOLA!', el uruguayo había sido pillado por los paparazzi tomando algo en una terraza en Milán con unos amigos y María Eugenia 'la China' Suárez, una popular actriz argentina con la que se rumoreó que había tenido un affaire.

Decimos affaire porque, en ese momento, la China Suárez todavía seguía manteniendo una relación con el que aún es su marido legalmente, el actor argentino Benjamín Vicuña, que es el padre de sus dos hijos pequeños, Magnolia (de tres años) y Amancio (de uno). Según la periodista argentina Pía Shaw, Nicolás Furtado y la China Suárez comenzaron a verse hace unos meses en Argentina y cuando se mudaron a Europa al final del verano continuaron quedando tanto en Milán como en Madrid.

Todo ello a espaldas, por supuesto, de Benjamín Vicuña, que acababa de comprar una casa nueva para la extensa la familia, ya que la China tiene una hija de ocho años llamada Rufina de una relación anterior con el también actor Nicolás Cabré y él tiene otros tres hijos (Bautista, Beltrán y Benicio; tuvieron una niña llamada Blanca que falleció a los seis años a causa de una infección) de su relación con la modelo Ana Carolina Ardohain, conocida como 'Pampita', con la que cortó en 2015, mismo año en el que comenzó a salir con la China Suárez.

Según la colaboradora de televisión Yanina Latorre en el programa argentino 'Los ángeles de la mañana', fue la China la que rompió la relación con Vicuña confesándole que tenía un romance con Nicolás Furtado y lo hizo tan solo un día después de que él firmase la compra de la casa en la exclusiva urbanización Chacras de Murray, situada en la provincia de Buenos Aires: "Después de firmar la escritura, al día siguiente, ella le dijo a él 'no te quiero más' y lo dejó [...] Él ya había perdonado otros cuernos con el actor [Furtado]. Logra la casa y lo deja a Vicuña".

El 'like' de la polémica y la llamada de la China

Pese a que Yanina Latorre asegura que cuando la China Suárez cortó con Benjamín Vicuña le dijo que estaba saliendo con Nicolás Furtado, lo cierto es que pocas semanas después este romance no continúa, ya que el actor parece feliz al lado de Ester Expósito en Madrid. Pero la China no estaría tan contenta, según han publicado varios medios latinoamericanos, y no sería por el fin de su romance con Furtado, sino por un like de la actriz de 'Élite' en Instagram a una publicación en la que se le acusaba de "roba maridos".

Hace cuatro días, y a raíz de la polémica entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi (un salseo que desgranamos más abajo), la revista argentina 'Paparazzi' publicó una serie de stories en las que recordaban que la actriz de origen japonés se había visto inmersa hace muchos años en otro triángulo amoroso y para que sus seguidores fueran a verlas lo anunciaron con una publicación en su feed diciendo lo siguiente: "El primer matrimonio que la China Suárez 'se cargó' y que le valió su tremendo mote de 'roba maridos'".

El comentario fue tachado por muchos seguidores de la revista como misógino y machista hacia la China, pero esa no fue la única polémica que suscitó tal publicación, ya que la periodista Vicky Braier (@juariu en Instagram) se dio cuenta que Ester Expósito le había dado like a ese post. Un 'me gusta' que ya no aparece, pues puede que la madrileña se arrepintiera poco después o que no quisiera verse envuelta en medio de una nueva polémica.

Según explicó la periodista Karina Iavícoli en 'Intrusos', la actriz de 'Élite' estaba muy enfadada en ese momento en el que dejó el polémico 'me gusta' porque la China había llamado a Nicolás Furtado: "Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó [que actualmente sale con la madrileña]".

Iavícoli también explicó el motivo por el que la China Suárez se puso en contacto con Furtado: "Ella lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella [tras el estallido de la polémica con Mauro Icardi y Wanda Nara]. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó [la apoyó, la defendió]. Lo llamó de vuelta a Nico para decirle: 'Flaco, no me gustó lo que pasó'; porque nadie salió a defenderla".

¿Qué pasó entre Benjamín Vicuña y Ester Expósito?

Por el momento, se desconoce cómo le habrá sentado a la China Suárez este like de Ester Expósito, la nueva novia de su antiguo ligue, en una publicación donde la tachaban de "roba maridos" y tampoco se ha pronunciado sobre los rumores de relación entre su todavía esposo Benjamín Vicuña y la madrileña que se dispararon a comienzos de octubre, cuando ambos intercambiaron varios 'me gustas' en Instagram.

Fue el periodista uruguayo Rodrigo Lussich quien dijo en el programa de América TV 'Intrusos' que Vicuña y Expósito podrían haber iniciado un romance tras coincidir en la gala de los Premios Platino 2021, que se celebró el pasado 3 de octubre en Madrid. En el programa comentaron también que la hipótesis que habían puesto sobre la mesa podría tomar fuerza porque la China Suárez había dejado de seguir en Instagram a la actriz de 'Élite'.

La posible relación entre Benjamín Vicuña y Ester Expósito, de la que se hicieron eco muchos medios latinoamericanos, jamás se confirmó y todo apunta a que nunca fue cierta, ya que tan solo un mes después de que ambos se conocieran físicamente en los Premios Platino, la madrileña se dejaba ver por la capital de España con Nico Furtado. Actualmente, Ester ya no sigue al argentino en Instagram, aunque él aún no le ha retirado el follow.

El triángulo amoroso entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero esta historia, como te anticipábamos más arriba, tiene un vértice más: el triángulo amoroso/polémica entre la China Suárez y el matrimonio formado por el futbolista argentino del Paris Saint-Germain Mauro Icardi (para los fans de los realities: es hermano de Ivana Icardi, la concursante de 'Supervivientes 2020') y la agente de fútbol argentina Wanda Nara, que llevan juntos desde 2014, residen en París y tienen dos hijas en común, Francesca e Isabella.

Este triángulo amoroso que ya ha sido bautizado como el 'Wanda Gate' comenzó la tarde del sábado 16 de octubre, cuando Wanda Nara descubrió por casualidad en el móvil de su marido unas capturas de unas conversaciones subidas de tono entre la China Suárez y él. La agente de fútbol los subió a sus historias de Instagram insultando a la actriz: "Otra familia que te cargaste por zorra". Acto seguido, afirmó que su matrimonio se había roto y puso rumbo a Italia junto a sus cinco hijos (tenía tres de una relación anterior).

Mauro Icardi puso rumbo entonces a Italia y le pidió a Wanda que le perdonase, tal y como ha explicado ahora la empresaria en una entrevista que ha concedido a Susana Giménez para Telefe y de la que ya se ha emitido un adelanto en la televisión argentina. "Hablamos un montón, él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida", explicó Wanda, que reconoció que su marido y la China se vieron en París, pero que no pasó nada entre ellos: "Me mostró las cosas como pasaron y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento".