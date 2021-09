Une estudiante pide, entre lágrimas, ser tratade como persona no binaria en clase: "Soy tu compañere"

Las personas no binarias rechazan la división en dos únicos géneros, masculino y femenino, no sintiéndose identificades con ninguno de ellos

Andra Milla se ha hecho viral en redes sociales por la difusión de un vídeo en el que le pide a un alumno, llorando, que le llame "compañere"

Ha explicado en su cuenta de TikTok el contexto de ese vídeo corto que se viralizó en redes y por el que ha sido muy criticade

Andra Milla se ha hecho viral en redes sociales en las últimas semanas a raíz de un vídeo que un compañero suyo de clase colgó en internet. Este vídeo era una grabación de una clase online en la que Andra gritaba con desesperación y entre lágrimas a otro estudiante de su clase para que se refiriese a elle como "compañere". El vídeo dio la vuelta al mundo reabriendo un debate en torno al uso del lenguaje y el respeto a la identidad de género.

Una persona de género no binario es aquella que se no se siente identificada con ninguno de los géneros tradicionales, el masculino y el femenino. En Yasss contamos con Lamoth, conocido en redes sociales como Mother of queer, que nos explicó en primera persona qué es una persona de género no binario y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan personas como elle.

Es cierto que estos son conceptos muy nuevos que pueden llegar a crear confusiones, incluso entre la gente del propio colectivo LGTBIQ+. Pero también es cierto que si una persona nos pide que nos refiramos a ella de una determinada manera, ¿por qué no íbamos a respetar su petición? Generalmente, la gente que se niega a reconocer la identidad de género de otros suelen ser personas LGTBIfóbicas.

"¡Soy tu compañere!"

En el vídeo viral que se ha difundido a través de las redes sociales puede verse a Andra realmente afectada, gritándole a otro alumno: "¡No soy tu compañera, soy tu compañere!".

Al tratarse de un fragmento tan corto, la propia Andra quiso aprovechar que tenía todas las miradas centradas en ella para dar su punto de vista y explicar el contexto de lo ocurrido.

Así, a través de un vídeo de TikTok contó que "no me molestan para nada los memes", refiriéndose a la cantidad de respuestas que había recibido su vídeo, algunas, incluso, burlándose de elle. "Recibí cosas bastante feas. A mí como que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí. Y eso no está chido".