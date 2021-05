Demi Lovato anuncia que es una persona de género no binario: "Después de mucho trabajo de sanación"

En el primer episodio de su podcast, le cantante reflexiona sobre las oportunidades que nos da la vida de ser nosotros mismos y de vivir de acuerdo a la persona que somos. "Me he pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de vosotros. Habéis visto lo bueno, lo malo, y todo lo que queda en medio", comenta Demi, consciente de que su vida siempre ha generado interés, desde que triunfó como estrella infantil en Disney Channel gracias a la serie de televisión infantil 'Barney & Friends' y las películas de la saga 'Camp Rock'.

Demi Lovato es una persona no binaria

En ese mismo episodio, Demi Lovato explicó que es no binarie y que a partir de ahora quiere que utilicen para referirse a elle los pronombres neutros 'they/them' en inglés. Una persona no binaria es aquella que no se percibe ni como hombre ni como mujer, los géneros tradicionales, por lo que no se sienten representadas con la reducción a masculino y femenino. En este vídeo, le artiste Mother of queer lo explica muy bien: