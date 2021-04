Hace tan solo unas semanas, Demi Lovato confesaba en su recién estrenado documental 'Dancing with the Devil' que creía que las drogas le habían ayudado a seguir viva porque alejaban de su mente los pensamientos suicidas que le rondaban continuamente. Ahora, otra estrella de la música también logró la popularidad en la adolescencia, Justin Bieber, ha contado un testimonio parecido: "Utilizaba las drogas como un agente adormecedor que me ayudaba a seguir hacia adelante" .

La tristeza arrolladora

Su mujer y Dios, sus pilares

En la entrevista ha confesado también que le costó contárselo a su mujer, Hailey Baldwin Bieber: "Son cosas que no quieres admitir a la persona con la que estás, porque da miedo. No quieres asustarla". Ella ha sido un apoyo enorme para él y con la modelo siente que ha formado un hogar y una familia: "Antes no tenía nada por lo que vivir en mi vida. No tenía una familia, no tenía amor, no tenía salud, no tenía nada. Ahora lo tengo todo. El hecho de que esté aquí y haya superado todo por lo que he pasado es un milagro".