La cómica ha pillado la nueva variante del coronavirus, Ómicron , que todavía no es la mayoritaria, por lo que sigue siendo la gran desconocida para la gente en general y muchos se preguntan si será más letal o si con ella se desarrollarán síntomas diferentes a los de las primeras cepas, que entre otros daban lugar a tos constante, dolor de cabeza, fiebre y pérdida del olfato y del gusto . Algunos contagiados con esta nueva cepa han contado que han notado un síntoma distinto, que puedes descubrir en el siguiente vídeo; pero la concursante de la novena edición de 'Tu cara me suena' tiene un síntoma más curioso, tal y como le ha comentado a sus seguidores.

"Ya empiezo a tener cosas de primera cuarentena, como pensar que un flequillo me quedaría bien. Un flequillo que, claramente, me cortaría yo y que no es buena idea bajo ningún concepto", comentaba la presentadora, que añadía: "Pero esto es muy de primera cuarentena, ya la peña se lo ve venir. No sorprendes a nadie cortándote el flequillo tú sola, es como si ves ahora 'Juego de Tronos', que ya todo el mundo la ha visto. Ahora si quieres hacerte algo en el flequillo, no te lo cortes, quématelo".