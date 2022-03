El festival de música Sónar estrena escenario en 2022 con artistas como Ms Nina, Morad o Rojuu

No obstante, poco a poco la situación sanitaria va mejorando y es por eso que este año Sónar vuelve por todo lo alto. Además, eso no es todo, la gran noticia es que estrena escenario: el SonarPark by DICE, que contará con algunos de los nombres nacionales más importantes del momento como Morad, Rojuu, Ms Nina, Chica o COUCOU CHLOE, parkineo con los internacionales Overmono y Partiboi69...