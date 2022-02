Morad habla del dinero que gana y se posiciona contra el racismo: "No puedo ir en metro, la gente se coge el bolso"

Morad tiene 22 años y su música la escucha en España más gente que la de Aitana o C. Tangana

Cuando fue a abrirse una cuenta en el banco nadie quiso hacerlo y lo echaron de todas las sucursales

Con su primer "tour" no ganó ni mil euros, pero ahora gana al año "más que un jugador de primera división"

Si eres un auténtico MDLR seguro que conoces al cantante El Khattouti El Horami, más conocido como Morad. El joven de tan solo 22 años está triunfando con su música, en España lo escucha más gente que a Aitana o a C. Tangana, su éxito entre los jóvenes es indudable y sus canciones suenan por todas partes, pero no todo el mundo conoce su historia.

Aunque él en sus letras habla mucho de vivir en la calle y sí que refleja en ellas gran parte de su día a día y entorno, hay muchas personas que no conocían quién era él hasta que este domingo se ha emitido el programa 'Lo de Évole' dedicado al joven artista. Jordi Évole se desplazó hasta el barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat, donde se ha criado Morad.

Hasta ahora, Morad nunca había dado una entrevista en televisión y es por eso que había tanto desconocimiento con respecto a su persona.

Morad sufre racismo a diario

Aunque Morad nació en España, su madre llegó a este país estando embarazada de él, sus raíces son marroquíes y tiene que hacer frente al racismo a diario, por ejemplo cuando coge el metro: "Yo no puedo coger el metro. La gente se coge el bolso. Si me siento, se levanta la de al lado", explica el artista.

También quiso aprovechar su aparición en el programa para hablar de los menores extranjeros no acompañados a los que en muchas ocasiones se criminaliza sin motivos: "Usan a un mena como que él ha violado. Todo el castigo del mundo, a rajatabla con esa persona. Pero los que más violan son los españoles. Los que más pegan a sus mujeres son los españoles. ¿Por qué solo es el mena el que ha violado, el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso", reivindica el joven.

Además, con las personas racistas él es muy claro: "¿Tú quieres ser racista? Apáñatelas solo, mátate tú solo con el espejo. A ver donde llegas tú siendo racista". También ha querido lanzar un par de preguntas al respecto muy indignado: "Pero, ¿esto qué es? ¿Estamos en la época de los nazis con los judíos? ¿Son los judíos y nosotros, los nazis?".

Otra de las situaciones racistas que ha tenido que vivir le ocurrió cuando fue a abrirse una cuenta bancaria. Cuando empezó a ganar dinero con su música necesitaba abrirse una cuenta en un banco y en ninguno querían echarle una mano: "Yo antes no tenía ni cuenta en el banco, nunca había cotizado en mi vida. Los bancos, cuando quise abrirme una cuenta, no me dejaban, no sabía explicarme, ellos no me entendían, decía que ganaba el dinero en la música y me decían 'pírate de aquí'. Fui a todas las sucursales del barrio, al final mi madre tuvo que hablar con el banco, pero en Sant Feliu, a tres pueblos de aquí", confesó Morad.

¿Cuánto dinero gana ahora con su música?

Una de las letras más conocidas de Morad dice: "Me tenía que robar todas las prendas y ahora pago todos los meses a Hacienda"; y es que su situación económica y la de toda su familia ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando él era pequeño, vivían ocho personas en un piso de unos cincuenta metros cuadrados, ahora el artista gana "más que un futbolista de primera división en un año". No obstante, la música no siempre le dio tanto dinero.

"Yo, en mi primer tour no gané ni mil euros, porque me llevé a nueve amigos conmigo y un amigo mío estaba en busca y captura y no podía coger un vuelo y cogimos una furgoneta", confiesa Morad. "Me lo gasté todo en ellos, eran nueve habitaciones de hotel, nueve comidas, me dije que ese tour era para vivirlo".

Poco a poco su música fue dándose a conocer y él haciéndose más famoso. Ahora, aunque no presuma de ello, gana muchísimo dinero con su música: "No sé una cifra exactamente, pero es verdad que he ganado mucho dinero, más que un futbolista de primera división en un año. Puedo llegar a hacer un millón al año. De Youtube, Spotify, los bolos que hago", especificó. Contó también que cuando estaba empezando rechazó una importante oferta de una discográfica: "En verdad tenía millones de visitas al principio muy rápido, pero yo no cogí dinero", explica Morad. "Me cogió Sony, de estudio, una persona de Sony España y me quisieron firmar. Esos eran mis principios, no llevaba ni tres canciones", la oferta era 60.000 euros por hacer dos discos, él sólo tenía 19 años. "El niño puede caer en la tentación y firmar el papel", pero él lo rechazó: "Porque yo sabía que 60.000 euros los iba a hacer yo solo".

