Damiano David se disculpa por haber usado un insulto racista en una canción: "No sabía su significado"

El vocalista de Måneskin cantó 'Black skinhead' de Kanye West en un concierto que dio en Berlín el pasado 16 de junio

En la canción aparece la palabra 'coon', que es un insulto "extremadamente ofensivo" para las personas negras

El italiano ha pedido perdón y ha reconocido que debería haberse "informado" sobre el significado del término

Desde que se hicieron con la victoria en el Festival de Eurovisión 2021, Måneskin se ha visto envuelto en algunas polémicas, como las acusaciones de haber consumido drogas en la Green Room o la oleada de críticas que recibieron cuando decidieron prescindir de su representante Marta Dorna tras cuatro años trabajando mano a mano y consiguiendo grandes éxitos, como conquistar a Italia en San Remo y a toda Europa en el certamen más popular de música del continente.

Ahora, se han visto inmersos en nueva polémica y está en el ojo del huracán el vocalista de la banda, Damiano David, que ha recibido muchas críticas pese al interés y a la admiración que recibió desde que saltó a la fama. ¿Cuál ha sido el motivo? Pues resulta que el grupo hizo una cover de un tema que Kanye West lanzó en 2013, llamado 'Black skinhead', en el concierto que dieron en Berlín el pasado 16 de junio.

En esa canción hay un término, 'coon', que se considera un insulto racista y "extremadamente ofensivo" hacia las personas negras, según han explicado varios usuarios de TikTok, donde se han compartido muchos vídeos del concierto que Måneskin dio en Berlín. El hecho de que Damiano no eliminase esa palabra a la hora de interpretar del tema ha hecho que muchos (sobre todo, fans estadounidenses) se hayan enfadado enormemente y le hayan explicado en Twitter por qué consideran que no está bien que use ese término.

El cantante pide perdón

Tras el revuelo generado en las redes, Damiano David ha publicado en su cuenta de Twitter un comunicado donde se disculpa en su nombre y en el del grupo: "Acabo de ver qué está pasando y quiero disculparme enormemente por la calumnia que dije al cantar el tema de Kanye. Cambié el resto de la letra porque nunca pretendí ser ofensivo, no sabía el significado de esa palabra y nunca hubiera dicho algo así de manera intencionada".

"Sé que lo que hice está muy mal y me quiero disculpar con todos vosotros: debería haber estado más informado y ser consciente de lo que iba a cantar", ha explicado el cantante italiano, reconociendo que no sabía qué significaba el término y que, aunque eso no lo eximia de la culpa, fue el motivo por el que no lo quitó de la canción.

"Gracias por hacerme consciente de mi error. Lo sentimos mucho si hemos hecho daño a alguien o si le hemos faltado al respeto. Esto será una lección para el futuro y haremos todo lo posible para educarnos", ha sentenciado Damiano David, reiterando sus disculpas y hablando en plural, en nombre de los cuatro integrantes de la banda (Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi).

La reacción de los fans

El tuit ya acumula más de 34.000 'likes' y supera los 2.600 retuits. Además, ha recibido cientos de respuestas en las que le agradecen sus disculpas, las aceptan y celebran que tanto él como el resto de miembros de Måneskin estén abiertos a aprender sobre este tema "para no cometer un error así en el futuro". "Estoy feliz porque hayáis entendido que habéis cometido un error. Te perdono", le contestaba una tuitera. "Estoy muy contenta de que estés abierto a hablar sobre ello", comentaba otra.