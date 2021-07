Damiano David se corta el pelo y revoluciona las redes: "Lo estaba superando y se ha hecho un mullet"

El nuevo look de Damiano David se ha vuelto viral en Twitter y sus fans no paran de opinar al respecto

El cantante de Måneskin ha optado por una de las tendencias del verano, un mullet que le queda de maravilla

Esta no es la primera vez que el cantante sorprende a sus seguidores con un cambio de look radical

Que el grupo italiano Måneskin tiene a media Europa cautivada desde que actuó en Eurovisión no es ningún secreto. Los seguidores de Instagram tanto del grupo como de los cuatro integrantes del mismo crecieron muchísimo en cuestión de días y lo siguen haciendo a día de hoy.

Ahora, el grupo se ha convertido en uno de los más escuchados en Spotify y sus seguidores no le quitan el ojo de encima, ya que están esperando que anuncien nuevos conciertos o saquen alguna canción. No obstante, echando un vistazo a las redes sociales del vocalista del grupo, Damiano David, se han encontrado algo incluso mejor que una nueva canción y es que resulta que el cantante se ha cortado el pelo, un cambio de look que ya ha enamorado a sus fans. Al italiano todo le sienta de maravilla.

El mullet está de moda, y si no que se lo digan a Natalia Lacunza, que ha probado este peinado en todas las versiones posibles. Pues bien, Damiano se ha sumado a esta moda y ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo corte de pelo que ha hecho que el nombre del cantante sea tendencia en Twitter.

El corte de pelo ha revolucionado las redes

Parece que Damiano cada vez que elige un cambio de look opta por un pelo más corto. En septiembre de 2020 el italiano lucía, como se puede ver en su perfil de Instagram, una melena que le llegaba hasta media espalda. No obstante, tomó la decisión de cortársela en un look que ha llevado hasta ahora. Si lo conociste en Eurovisión, este es el pelo que llevaba en el festival y del que se ha deshecho para dar la bienvenida al verano con un corte mucho más fresco.

A los fans del italiano no se les escapa ningún detalle y han sido ellos los primeros en enterarse del cambio de look de Damiano y compartirlo en sus perfiles de Twitter, haciendo que su nombre sea tendencia en esta red social. Además, como era de esperar, estos están encantadísimos con el nuevo corte por el que ha optado el italiano.

"Yo: Damiano David no me puede gustar más. Damiano David: se hace mullet. Yo: pos he perdido las bragas", cuando sus seguidores pensaban que no podrían enamorarse más del cantante, va Damiano y les sorprende. "Yo creyendo que damiano no me podía gustar más y va el tío y se hace un mulet", escribe por ejemplo Celia.

Su cambio más radical

Esta no es la primera vez que Damiano David sorprende a sus seguidores con un cambio de look. Es más, su cambio más radical lo hizo hace años cuando pasó de parecer "un niño bien" a convertirse en el objeto de deseo de medio mundo.