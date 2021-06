Le recuerdan a sus orígenes

Así, se ha tatuado un trozo de ese escrito en italiano que hizo hace unos años y que dice lo siguiente: "Me gusta jugar con mis juguetes. Me gusta jugar a las batallas con mi hermano. Me gusta cuando juego con la Play Station. De mayor quiero ser una estrella del rock". Lleva el "de mayor" tachado. Se ve que Damiano tenía claro que no quería esperar a crecer para comenzar a hacer música y cuando era adolescente se unió a la banda que formaron Victoria De Angelis y Thomas Raggi.