No es la primera vez que Damiano David se viste con una prenda que tradicionalmente han llevado únicamente las mujeres, ya que también le hemos visto con falda ; una prenda que ha combinado con calcetines largos, botas y chaqueta de traje para crear un looks rompedores con los que ha conquistado a sus seguidores de Instagram.

Su gusto por innovar y por llevar prendas que los hombres no suelen vestir hizo que se especulase con su orientación sexual y que se cuestionase su heterosexualidad, pero Damiano explicó que vestía así porque le gustaba y reveló que además de ser hetero, salía con la modelo Giorgia Soleri . Y es que la ropa no tiene género ni define nuestra orientación sexual, como se empeña en demostrar el cantante de Måneskin con sus looks.

Antes de saltar a la fama con Måneskin allá por 2017 encima del escenario de 'Factor X Italia', Damiano David tenía un look muy diferente al que luce en la actualidad. No usaba maquillaje para perfilar sus ojos, no se había hecho tatuajes visibles, tenía el pelo mucho más claro y no lo llevaba tan largo como cuando salió al escenario de Eurovisión a entonar el 'Zitti E Buoni'. ¡Dale play al vídeo y descubre su cambio radical!