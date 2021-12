Hay mucha gente que no lo pasa nada bien cuando tiene que coger un avión pese a ser un medio de transporte muy seguro: sudan, le tiemblan las manos o toman algún medicamento para evitar marearse, pero aún así son capaces de montarse en él e irse de viaje. Pues este miedo tan común es la gran fobia de Aitana Ocaña, tal y como reveló en una entrevista que dio a la revista 'Forbes', de la que es portada este mes de diciembre: "[Las decisiones que más me cuesta tomar son] todas las que lleven un avión porque tengo pánico a volar . El resto lo suelo ver claro".

Un miedo sobre la que la cantante de 'Berlín' habló con más detenimiento en su visita a 'El Hormiguero' esta semana, en la que también admitió que se estaba "forrando" gracias a su trabajo y que la letra de la canción que grabó con C. Tangana y que se niega a publicar "era de mascotas". "Yo cuando tengo un vuelo estoy una semana antes que me pongo hasta mala, tengo mucho miedo a volar, muchísimo", comenzaba diciendo la artista, que aclaraba también que había tenido "algunas malas experiencias" y que una vez, en un vuelo, le pidieron que utilizase las mascarillas de oxígeno .

Este miedo, explicó la catalana, hace que prefiera viajar en cualquier otro medio de transporte antes que en avión, como en tren, coche o furgoneta, medio de transporte en el que se ha desplazado para recorrer España durante su gira '11 razones tour'. "Cuando no me queda otra, lo cojo, pero si puedo ir en otro medio de transporte, por mucho que esté muy lejos, lo hago", comentaba la artista, que también revelaba que su pánico es tal que antes de montar en un avión siempre le hace a la azafata que le da la bienvenida al vuelo la misma pregunta.

"Esto es siempre, un ritual. Yo entro en el avión y lo primero que hago es decirle a la azafata: 'Hola, buenas tardes o buenos días o lo que sea. Tengo mucho miedo a volar, me da pánico. Dígame si se va a mover mucho el avión y si va a haber turbulencias. Si es así, me bajo'. Se lo digo siempre, es así", le contaba Aitana a Pablo Motos, mientras el público no podía evitar la risa al imaginar la escena.