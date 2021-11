Un futbolista español se declara bisexual: "Se puede jugar al fútbol siendo gay o bi, como yo"

El futbolista jugaba en el Real Murcia y todavía sigue en activo en una categoría de la Real Federación Española de Fútbol

Fue gracias al mensaje de Josh Cavallo que se ha animado a escribir esta carta y a hacerla pública

Por ahora, ha preferido mantener si identidad en el anonimato ya que considera que su mensaje es más importante

Que Josh Cavallo se convirtiese en el primer futbolista profesional en activo en hacer pública su homosexualidad ha marcado un antes y un después en el mundo del fútbol masculino. Nunca antes ningún futbolista de élite en activo se había declarado gay y este deportista australiano lo hizo a través de un comunicado que grabó en vídeo hace poco más de una semana.

Esta confesión de Josh Cavallo revolucionó el fútbol masculino, es más, fueron muchos compañeros los que le dieron las gracias por haberse atrevido a reconocer públicamente su homosexualidad, ya que esto podría ser decisivo para los jugadores que, como él hasta ese momento, oculten su homosexualidad por miedo a lo que pueda pensar la afición o sus compañeros de equipo.

Sin embargo, el gesto de Josh fue muy aplaudido y parece haber animado a otros futbolistas que, como él, ocultaban su orientación sexual por miedo al qué dirán. Este es, por ejemplo, el caso de un exfutbolista del Real Murcia, que todavía sigue en activo en una categoría de la Real Federación Española de Fútbol y que ha enviado una carta a Radio Murcia Cadena SER en la que, sin revelar su nombre, se declara bisexual.

La carta del futbolista

En este escrito, que puede leerse entero en la web de Radio Murcia, el futbolista se ha declarado bisexual y ha querido dejar bien claro que "se puede jugar al fútbol siendo gay, bisexual, como yo mismo me considero, o cualquier otra cosa". A lo largo de los años se ha utilizado la expresión "juegas como un mariquita" para referirte a que alguien jugaba mal, en esta caso, al fútbol. Sin embargo, estamos en 2021 y hay muchas personas luchando para que esta asociación deje de darse.

"Desde hace demasiado poco tiempo, tomé el camino de ser yo, ser yo con mi familia, ser yo con mis amigos, ser yo con mis compañeros del fútbol...", continúa diciendo el futbolista. "En definitiva, ser yo con todo el mundo que me rodeaba, fuera más o menos cercano, sin tratar de ocultar nada de mí".

No obstante, ha tomado la decisión de, al menos por ahora, no decir quién y es para no poner cara al movimiento, ya que considera más importante "el mensaje en sí que el nombre que figure en esta carta. Además, valoro mucho poder seguir siendo ese yo, con mi lado personal, separado de mi trabajo, y el cual tengo todo el derecho de proteger".

A pesar de ello, si ha querido compartir su orientación sexual, que forma parte de su vida más personal, es para que "se vea que uno puede dedicarse a esto, más o menos profesionalmente, independientemente de quién y cómo se sea. Desde fuera, pudiera parecer que esto es un hecho, que no debería hacer falta ni decirlo. Pero desgraciadamente, aún no es del todo así".

Ha sido muy duro para él y para su novio

El futbolista ha querido hacer hincapié en lo duro que ha sido para él y para su novio tener que ocultar que eran pareja y hacer como si fueran amigos: "Nos costó, claro que sí, porque, por mi parte, es mucho tiempo escuchando comentarios, escuchando que es mejor llevar ciertos temas en la intimidad, comentarios de todo tipo sobre los que quizás sea mejor no volver... Y yo he tenido la suerte de tener a mi lado a una persona maravillosa que me ha acompañado en todo este proceso, que me ha entendido, aunque en muchos momentos sufriéramos, tanto juntos como por separado".

El futbolista insiste en que "hace demasiado poco tiempo" que reconocieron delante de la "gente de fútbol" que en realidad eran pareja. A día de hoy, todavía sigue teniendo un debate interno sobre si es mejor para él reconocer su bisexualidad como futbolista o seguirla escondiendo; no obstante, el gesto de Josh Cavallo le animó a abrirse.

Anima a otros compañeros a dar el paso

Este futbolista pretende con su mensaje animar a que otras personas se abran también, personas que como él se hayan "sentido ocultadas, que han escuchado comentarios y se han tenido que callar, que no han tenido claro, incluso, si podían decirle a esa persona que les enamoraba sus sentimientos, por 'lo que pudiera pasar', así como mil sentimientos más que estoy seguro que muchos hemos sentido, vean que no. Que esto no es así y que tienen a mucha gente a su lado, con la que, aunque no conozcan a priori, podrán contar, sin ninguna duda".