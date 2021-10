En la Conferencia Juvenil sobre el Clima de la ONU celebrada en Milán Greta Thunberg ha dado un discurso que se ha hecho viral

La activista ha plagado su intervención de las típicas frases que suelen decir los políticos y les ha añadido un "bla, bla, bla"

Su objetivo era poner de manifiesto que sobran palabras y faltan acciones en la lucha contra el cambio climático

Si hay algo que caracteriza a Greta Thunberg es su compromiso para luchar contra la crisis climática y su determinación a la hora de dar discursos, en los que no se deja nada en el tintero y arroja frases muy llamativas que suelen viralizarse en las redes sociales. En 2019, en su discurso en la Cumbre del Clima de la ONU, la joven activista se dirigió directamente a los líderes mundiales, a los que instó a actuar para conseguir un verdadero cambio: "Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías [...] Las cifras son muy incómodas y ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son".

Ese mismo año, la prestigiosa revista 'TIME' escogió a Thunberg como la 'Persona del año', un "honor" en palabras de la activista, que no ha parado de reivindicar la importancia de luchar contra el cambio climático desde que comenzó a ganar relevancia mediática en las marchas de 'Fridays For Future' que organizaba con sus compañeros del instituto en su Suecia natal. En este tiempo, se ha reunido con decenas de líderes mundiales, a los que ha intentado convencer para que se sumen a la lucha contra la crisis climática y a que se responsabilicen para crear un planeta más sostenible.

Pero Greta Thunberg se ha cansado de la actitud de estos políticos, pues en su opinión, hablan demasiado y hacen poco. Así lo ha expresado en su última comparecencia ante los medios, que ha tenido lugar este pasado martes 28 de septiembre en Milán (Italia) con motivo de la Conferencia Juvenil sobre el Clima de la ONU de este año. La activista ha dado un discurso en el que ha puesto de manifiesto la hipocresía de los líderes mundiales y sus palabras ya se han hecho virales...

"Bla, bla, bla"

El discurso que Greta ha dado delante de otros 400 jóvenes ha sido un compendio de frases que los líderes mundiales suelen decir cuando prometen luchar contra la crisis climática acompañadas cada una de ellas por un "bla, bla, bla" que ha añadido la activista para poner en relieve que suelen ser palabras vacías, siempre iguales y sin su traducción en acciones que realmente mejoren la situación de nuestro planeta.

"No hay planeta B, no hay planeta bla, bla, bla, bla, bla, bla", comenzaba diciendo la activista, depertando los aplausos del auditorio. "Esto no va de campañas verdes y políticamente correctas y bailecitos, bla, bla, bla; reconstruir mejor, bla, bla, bla; economía verde, bla, bla, bla; cero emisiones en 2050, bla, bla, bla", continuaba diciendo Thunberg.

"Esto es lo único que oímos de nuestros llamados líderes: palabras, palabras que suenan genial, pero que hasta ahora no han llevado a actuar. Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras vacías y promesas. Por supuesto, necesitamos diálogo constructivo, pero ya han tenido 30 años de bla, bla, bla, y ¿adónde nos ha llevado eso?", ha reflexionado la activista.

"Ellos dicen que quieren soluciones, pero no puedes resolver una crisis que no entiendes del todo [...] Ya no podemos dejar que la gente en el poder decida qué es la esperanza. La esperanza no es pasiva. La esperanza no es bla, bla, bla. La esperanza dice la verdad. La esperanza está actuando y la esperanza siempre proviene por parte de la gente", ha sentenciado la activista entre los aplausos del auditorio.

El aplauso de las redes

Las palabras de Greta Thunberg han sido muy aplaudidas en esta Cumbre Juvenil sobre el Clima en la que participaban 400 jóvenes de 186 países distintos y que es la antesala de la Conferencia Internacional del Cambio Climático (COP26) que tendrá lugar entre el 1 y el 12 de noviembre en Glasgow (Reino Unido). Pero también han sido muy apreciadas en las redes sociales, donde muchos han compartido su discurso y se han mostrado de acuerdo con lo que exponía en el mismo.