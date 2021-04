Sin embargo, Patrick no se pronunció en ningún momento sobre las causas de la muerte de su gemelo , algo que ha intrigado enormemente a los fans, que no habían notado ningún cambio en los últimos meses en las publicaciones o vídeos que Adam subía a las redes. Tampoco se conocía si el tiktoker sufría alguna enfermedad que haya conducido al fatal desenlace. La falta de información ha hecho que sus seguidores hayan comenzado a preguntarse la causa exacta de su muerte .

Cientos de preguntas

Patrick pide respeto

En su mensaje, el gemelo de Adam ha pedido que cesen esas preguntas, pues cree que es evidente que si no ha explicado el motivo de la muerte es porque hay una razón: "Creo que necesito aprovechar esta oportunidad para explicar algo: si no se divulga la causa de la muerte, hay una razón... Hay intención en cada parte de esto. Respetadnos a los dos no haciendo esa pregunta... No creo que no sea obvio que no lo dije por una razón. Todo en esto es intencional".