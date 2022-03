A ella le encantaba la moda y se expresaba a través de ella, así que había llegado a juntar muchísima ropa, el problema era que vivía en un piso de estudiantes muy pequeño y no tenía espacio suficiente para guardarla. Entonces, tuvo que decidir qué era lo que iba a hacer con toda esa ropa a la que quería dar un buen uso, en vez de guardarla en algún sitio y no volver a ponérsela nunca más. Fue entonces cuando se le ocurrió una pequeña idea que se convertiría en una solución mucho mayor para el resto de los mortales, y que definitivamente superaría las expectativas una década después.



Mientras Milda se centraba en ser madre, la empresa alcanzó un valor de más de mil millones de euros, convirtiéndose en el primer unicornio (empresa que alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa) lituano. La conciencia de una moda más circular está creciendo intensamente, lo que hasta el día de hoy sigue alimentando la popularidad de la aplicación. Vinted opera ahora en 15 mercados desde su sede en Vilna, y con oficinas en Berlín, Praga, Utrecht y Ámsterdam. Cuenta con más de 1.000 empleados y más de 50 millones de miembros en todo el mundo. Además, es la mayor plataforma internacional en Europa para la compraventa de moda de segunda mano entre particulares.



Aunque Milda decidió dejar el negocio, ella no ha querido quedarse quieta y tiene muchas ideas sobre lo que quiere hacer en el futuro: "Me interesan los temas sociales, el cambio climático, la inteligencia artificial, la educación. Cómo será el mundo dentro de 20 años, cuando mis hijos crezcan. Si un día me preguntan ‘Mamá, ¿qué has hecho para mejorar la situación de nuestra tierra?’, quiero tener una respuesta. Mi conciencia creció con Vinted, y hoy me esfuerzo por llevar comportamientos más responsables en mi vida cotidiana. Empecé a estudiar de nuevo, trabajando en varios másteres, y explorando más temas que me importan, como la conexión entre el cambio climático y nuestra sociedad. Siento que tengo muchos deberes que hacer para ver hacia dónde dirigirme".