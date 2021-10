Un hotel de Corea del Sur ha organizado un concurso similar a 'El Juego del Calamar'

'El Juego del Calamar' es sin duda una de las series que más está arrasando en las últimas semanas. Quienes la han visto se han enganchado y no han podido dejar de verla hasta que la han terminado. Parece que la temática de este battle royale ha convencido a millones de espectadores y es por eso que en Corea del Sur están ya organizando un concurso inspirado en el último gran éxito de Netflix.

Pues bien, según 'Kotaku' , ha sido el St. John's Hotel de la provincia de Gangwon quien ha tomado la iniciativa de celebrar este concurso a finales de este mes de octubre. No obstante, hay una cosa que tiene que quedar bien clara: ninguno de los participantes morirá durante la realización del mismo.

Igual Corea del Sur te pilla un poco lejos, pero si aún así eres muy fan de la serie y quieres participar tenemos que darte una mala noticia: la lista de participantes ya está completa, así que, aunque viajes hasta la zona no podrías participar.

Este concurso llega en un momento en el que la serie está en pleno auge, pero la realización del mismo no ha convencido a todo el mundo, ya que hay muchas personas que se preguntan si con eventos como este no se están violando los derechos de autor de la obra original, ya que se desconoce si el hotel se habrá puesto en contacto o no con Netflix.